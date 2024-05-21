Бизнесвумен, блогерша Лерчек раскрыла свой вес после года судов из-за налогов. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лерчек рассказала, что ее реальный вес — 53 килограмма при росте 164 сантиметра.

«Не фокусируйтесь на том, какое количество килограммов показывают весы. Фокусируйтесь на качестве тела. Если вы знаете, что вы питаетесь хорошо, тренируетесь, ухаживаете за собой, пьете достаточное количество воды, то неважно вообще, что там на весах», — раскрыла способ похудения блогерша.

В 2023 году Лерчек была фигуранткой уголовного дела. Создательница инфопродуктов выплатила около 500 млн рублей долга, штрафов и пени перед государством. Дело о неуплате налогов прекратили. Однако в апреле на Лерчек снова подали в суд из-за долга в 22 миллиона рублей. Судебный процесс завершился мировым соглашением, в рамках которого Чекалина должна погасить долг в пять этапов до 31 мая. Со своей стороны, «Темполайн» вернет Чекалиной оставшиеся на складе товары.