ВШЭ: большинство россиян называют себя верующими

Доля граждан, назвавших себя верующими людьми, составила 69%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты всероссийского опроса населения Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

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Более половины респондентов (57%) считают себя православными. Доля последователей других христианских конфессий составила 7%, доля последователей ислама также составила 7%. Менее 1% опрошенных относят себя к буддистам, такой же процент – к иудеям.

Вместе с тем доля религиозных граждан оказалась выше среднего показателя (79%) среди тех, кому денег не хватает даже на еду, ниже среднего (63%) – среди респондентов с наилучшим материальным положением (могут позволить крупные покупки).

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил о необходимости запретить в России никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз.