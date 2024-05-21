Россияне назвали самую раздражающую привычку коллег

Россияне, принявшие участие в новом опросе, рассказали, какие вредные привычки больше всего раздражают их в сослуживцах. Самым популярным вариантом ответа стали частые перекуры, его отметили 59% опрошенных.

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Респонденты посчитали, что из-за частых перекуров работники не справляются с поставленным объёмом задач, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Зарплата.ру».

Каждого третьего (36%) раздражают коллеги, злоупотребляющие просмотром соцсетей на рабочем месте, а почти треть недовольны отвлекающими от работы болтунами.

Также 26% не нравится, когда коллеги обедают на рабочем месте, 11% сообщили, что их не устраивает, когда сослуживцы на работе употребляют алкоголь.

При этом 53% респондентов отметили, что вредные привычки коллег не оказывают на них никакого влияния. Лишь 6% опрошенных испытывают «очень сильное» раздражение из-за недостатков тех, с кем работают.

Недавнее исследование показало, что лишь треть россиян (31%) считают своих коллег идеальными, остальные 69% не могут так отозваться о сослуживцах.