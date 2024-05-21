Госдума приняла закон о торговле спиртным в летних кафе

Продавать спиртное можно будет в сезонных залах, примыкающих к стационарным кафе и ресторанам. Законопроект об этом Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении.

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Пока что в России официально запрещено продавать спиртное на летних верандах, и за такое нарушение должностных лиц могут оштрафовать на 30-40 тысяч рублей, а организацию - на 100-300 тысяч. С посетителей, распивающих алкоголь на террасе, тоже могут взыскать штраф в размере 1500 рублей.

Согласно новому закону, сезонные залы - это временные сооружения или конструкции, которые прилегают к стационарному объекту общепита. Нормы вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, соавтор законопроекта Надежда Школкина подтвердила журналистам, что распитие алкогольных напитков на открытых верандах запрещено, "но по факту, все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда - это одно целое с самим рестораном".

Она пояснила, что в законопроекте четко прописано: распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе.

"Также требуется наличие указания местонахождения сезонного (летнего) кафе в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, есть и другие требования", - добавила депутат. "Таким образом, данным законопроектом, по сути, мы закрываем пробел в законодательстве, не вводя никаких дополнительных мер как с точки зрения ограничения, так и с точки зрения поощрения распития алкогольных напитков", - подчеркнула Школкина.

Как пояснили ранее в Минфине, получать новую лицензию, либо предоставлять какие-либо разрешительные документы не потребуется.