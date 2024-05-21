Названы сроки перехода России на электронные суды

Глава Совета судей РФ Виктор Момотов заявил, что к 2030 году в России планируют завершить переход к электронным судам, которые позволят перенести весь процесс - от подачи иска до судебного заседания - в онлайн. Об этом сообщает РАПСИ.

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Также Момотов выразил надежду, что до конца 2024 года Минцифры будет готово запустить сервис «Правосудие онлайн». Он подчеркнул, что судьи пока не получили от Минцифры подтверждения готовности к запуску.

Момотов добавил, что массовая автоматизация судебных процессов потребует изменения законодательства. В частности, необходимо будет закрепить электронный документооборот между нижестоящими и вышестоящими судами.

С февраля 2024 года документы в суды общей юрисдикции (по гражданским и административным процессам), а также в Верховный суд РФ, можно подавать через Госуслуги. Новый сервис помогает выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину. Обращение можно подписать электронной подписью. Если суд примет обращение, его зарегистрируют за несколько часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно будет отслеживать статус обращения на сайте суда.