В Госдуме оценили возможность перевода аллергиков на удаленку

В Госдуме обсудят возможность перевода аллергиков на удаленку в определенные периоды года, рассказал NEWS.ru председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий отметил, что данный вопрос является актуальным, так как на фоне аллергии у сотрудников снижается работоспособность.

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Аллергикам в определенное время года действительно тяжело. Я считаю, этот вопрос правильный. Так как он поступил в Госдуму, он будет предварительно обсужден. Необходимо сложившуюся практику проанализировать, узнать, как сейчас регулируется этот вопрос. В том числе, через локальные нормативные акты, через использование новых гибких форм занятости, то есть удаленной и смешанной занятости, — пояснил депутат.

По словам Нилова, после предварительного обсуждения будет сформирована позиция комитета по данному вопросу. Он отметил, что речь идет о внесении уточнений в Трудовой кодекс. При этом парламентарий добавил, что без консолидированной позиции трехсторонней комиссии решение принять нельзя, так как это базовый принцип, заложенный в организации труда более 100 лет назад.

Ранее Нилов предупредил, что одним из неприятных для россиян последствий введения четырехдневной рабочей недели может стать рост инфляции. По его словам, сокращение рабочих часов приведет к дополнительной нагрузке на экономику, росту цен и безработицы. Как отметил депутат, те, кто хотел сократить себе рабочую неделю, уже сделали это благодаря новым смешанным и удаленным формам занятости.