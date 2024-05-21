30 мая  группа «Кирпичи»  даст праздничный концерт ко Дню города в клубе  «Космонавт»!

30 мая группа “Кирпичи” приглашает по традиции культурно отпраздновать день рождения нашего города! Встреча петербуржцев планируется в клубе “Космонавт”.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Немного хип-хапа и Hardcore тематики от группы «Кирпичи» — это идеальный повод чтобы взбодрить вас в эти майские дни. Поэтому перед открытием дачного сезона собираемся вечером в клубе «Космонавт». Готовимся и совершенствуем свои знания по «сёркл-пит, мош и лодочке» (размеры танцпола позволяют исполнить в зале любые акробатические приемы под любимые треки). Василий Владимирович информирует нас, что будет подготовлена специальная программа из лучшего и неожиданного, а еще особое внимание уделим альбому «Let`s Rock». Простыми словами - будет идеально и незабываемо. Ждём всех с друзьями и подругами.

Подробности и билеты - на сайте.