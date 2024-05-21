30 мая Хелависа даст акустический концерт на крыше ROOF PLACE

30 мая клуб «Космонавт» приглашает на опен-эйр концерт Хелависы. Группа выступит с акустической программой “Дикие травы” на крыше ROOF PLACE с видом на Финский залив.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Каждое лето по традиции, сложившейся несколько лет назад, клуб “Космонавт” проводит концерты на открытых площадках в городе. Одним из таких мероприятий нового летнего сезона станет концерт Хелависы 30 мая на крыше ROOF PLACE в Брусницын-квартале. В программе - бескомпромиссная акустика “Дикие травы”.

Неожиданно оказалось, что в этом году альбому «Дикие Травы» исполняется 15 лет! Именно по этой причине группа решила сделать основной акцент на его треках. Предвосхищая вопросы про песни с других мельничных альбомов, отвечаем: они, конечно же, будут и обещают органично вплетаться в «Дикие травы».

Помните, что подобные программы звучат только однажды и никогда не повторяются, успейте к нам на сеанс волшебства!

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйр сезона. С мая по август клуб организует концерты Rock Privet, Танцы Минус, Пилот, Крематорий, Ундервуд, Юля Паршута и Марк Тишман на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.

Подробности и билеты - смотрите на официальной страничке.