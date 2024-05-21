Что известно о Международной Букеровской премии

21 мая 2024 года на церемонии в Лондоне будет объявлен лауреат Международной Букеровской премии, одной из престижных наград в области литературы.

ТАСС подготовил материал о истории премии, порядке присуждения и ее лауреатах.

История

Международная Букеровская премия (The International Booker Prize) была учреждена в 2004 году как дополнение к Букеровской премии, присуждаемой с 1969 года (название связано с британской торговой компанией "Букер-Макконнелл", после переименования в 1986 году "Букер пи-эл-си", до 2002 года выступавшей спонсором этой награды).

Первоначально Международный "Букер" присуждался раз в два года за "творческую активность и общий вклад в мировую художественную литературу". Его лауреатами могли стать авторы, пишущие на английском, а также те, чьи произведения переводились на английский, и переводчики из разных стран (в отличие от Букеровской премии, которой до 2014 года отмечались только писатели из государств Содружества и Ирландии за книги, написанные на английском языке). С 2016 года Международный "Букер" вручается ежегодно за лучшую книгу (или сборник), переведенную на английский язык и опубликованную в Великобритании или Ирландии (в период с мая по апрель года вручения), а не за творчество в целом. Денежный приз в размере £50 тыс. (примерно €58,5 тыс.) делится поровну между автором-победителем и переводчиком.

До лета 2019 года обе премии финансировала британская инвестиционная компания Man Group plc. Затем их основным спонсором стал благотворительный фонд Crankstart американского венчурного инвестора Майкла Морица и его жены - писательницы Харриет Хейман. В 2024 году спонсором Международной премии стал итальянский модный дом Valentino (фонд Crankstart продолжает финансировать Букеровскую премию).

Порядок присуждения

Выдвигать кандидатов на премию могут только издатели, количество номинантов не ограничено. За вручение награды отвечает Фонд Букеровской премии (учрежден в 2002 году). По рекомендации своего Консультативного совета (15 человек - литераторы, издатели, члены Фонда и другие) он назначает пять членов жюри. Они формируют длинный список претендентов (12-13 книг; публикуется в феврале - марте) и короткий (шесть книг; публикуется в апреле; авторы и переводчики, вошедшие в него, получают по £2,4 тыс. каждый - около €2,8 тыс.). Они же выбирают победителя.

В 2020 году и 2021 году из-за пандемии церемонии проводились в режиме онлайн.

Лауреаты

Первым обладателем Международной Букеровской премии в 2005 году стал албанский писатель Исмаил Кадаре. Жюри отметило его как "универсального автора, чья манера повествования восходит к Гомеру", а также отображающего "всю культуру страны, ее историю, фольклор, политику, катастрофы". В конце 1950-х годов он учился в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. В 1961 году в СССР была издана книга стихотворений Кадаре, затем на русский язык были переведены его романы "Генерал мертвой армии", "Суровая зима" и другие.

В числе лауреатов две писательницы, которые впоследствии были удостоены Нобелевской премии по литературе. Это Элис Манро (Канада), получившая Международного "Букера" в 2009 году, а в 2013 году - Нобелевскую премию как "мастер современного рассказа". В России наиболее известны ее сборники рассказов "Дороже самой жизни", "Слишком много счастья", "Танец блаженных теней", "Беглянка". Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук была отмечена Международной Букеровской премией в 2018 году за роман "Полеты", а в 2019 году ей была присуждена Нобелевская премия "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

В 2023 году лауреатом стал болгарский прозаик и поэт Георги Господинов за роман "Времеубежище".

Россияне в списках финалистов

Российские писатели трижды включались в шорт-лист Международной Букеровской премии. В 2009 году в число номинантов вошла Людмила Улицкая с романом "Даниэль Штайн, переводчик", где поднимаются темы сосуществования людей различных религий, в 2013 году - Владимир Сорокин с антиутопической повестью "День опричника". В 2021 году в короткий список была включена философско-документальная книга Марии Степановой "Память памяти", в которой она исследует еврейско-русские корни своей семьи.

Финалисты в 2024 года

В шорт-лист 2024 года попали нидерландская писательница Йенте Постума ("О чем я предпочитаю не думать"), немка Дженни Эрпенбек ("Кайрос"), южнокорейский автор Хван Сок Ён ("Три поколения железнодорожников"), аргентинская писательница Сельва Альмада ("Не река"), бразилец Итамар Виейра - младший ("Кривой плуг"), шведка Ия Генберг ("Детали"). По мнению членов жюри, в их работах "радикально оригинальным образом переплетаются интимное и политическое".