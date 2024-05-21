Названа опасность в электронных кошельках маркетплейсов
Банк России обратился к кредитным организациям с призывом усилить контроль за платежными агентами. На это обратила внимание газета «Коммерсант».
Регулятор опубликовал соответствующее письмо на своем сайте. Отмечается, что некоторые из БПА при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Потом эти кошельки используют для расчета с теневым бизнесом, уточняет ЦБ.
Он считает, что банкам следует расторгнуть договор с платежным агентом в случае выявления недобросовестных практик. По словам источника издания, указанное письмо - отголосок истории с Киви-банком и Киви-кошельками. Эксперты считают, что пострадать от рекомендаций могут маркетплейсы, их кэптивные кредитные организации и платежные сервисы.
Напомним, что ранее «Киви» ушел с российского рынка. Так, на рынке электронных кошельков банков остались только четыре игрока, при этом три из них - Яндекс-банк, Озон-банк и Вайлдберриз-банк – являются банками маркетплейсов. Сами маркетплейсы выступают платежными агентами своих банков при открытии электронных кошельков. От клиентов не требуется паспортных данных.