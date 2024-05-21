Названа опасность в электронных кошельках маркетплейсов

Банк России обратился к кредитным организациям с призывом усилить контроль за платежными агентами. На это обратила внимание газета «Коммерсант».

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Регулятор опубликовал соответствующее письмо на своем сайте. Отмечается, что некоторые из БПА при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Потом эти кошельки используют для расчета с теневым бизнесом, уточняет ЦБ.

Он считает, что банкам следует расторгнуть договор с платежным агентом в случае выявления недобросовестных практик. По словам источника издания, указанное письмо - отголосок истории с Киви-банком и Киви-кошельками. Эксперты считают, что пострадать от рекомендаций могут маркетплейсы, их кэптивные кредитные организации и платежные сервисы.

Напомним, что ранее «Киви» ушел с российского рынка. Так, на рынке электронных кошельков банков остались только четыре игрока, при этом три из них - Яндекс-банк, Озон-банк и Вайлдберриз-банк – являются банками маркетплейсов. Сами маркетплейсы выступают платежными агентами своих банков при открытии электронных кошельков. От клиентов не требуется паспортных данных.