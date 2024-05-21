Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев госпитализирована

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев госпитализирована. Об этом актриса рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Нина Добрев попала в больницу после поездки на электровелосипеде. Актриса опубликовала фото, на одном из которых была запечатлена сидя на транспорте. На другом снимке знаменитость лежала на больничной койке с гипсом и шейным бандажом.

«Как все начиналось и как закончилось. Со мной все в порядке, но впереди долгий путь выздоровления», — подписала кадры актриса.

Нина Добрев прославилась благодаря роли Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в сериале «Дневники вампира». Проект о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 год.

Прошлым летом Нину Добрев заметили с возлюбленным Шоном Уайтом. Пара каталась по городу на электрическом самокате и наслаждалась видами. Актриса и спортсмен впервые за долгое время появились на публике. Они позировали в похожих образах — темных рубашках и расслабленных брюках.

Нину Добрев и Шона Уайта впервые засняли вместе в 2020 году во время велосипедной прогулки в Малибу. Их роман начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером Грантом Меллоном.

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