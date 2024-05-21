Хуснуллин потребовал прекратить тратить деньги для ЖКХ на иномарки директоров

Деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями, должны направляться на модернизацию сетей, а не на дорогие машины для руководства. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Он напомнил, что в тарифе ресурсоснабжающих организаций заложена надбавка для выполнения инвестиционных программ в области коммунального хозяйства.

«Однако анализ показал, что она выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране. Надо эти деньги «окрашивать» и контролировать, чтобы они шли именно на обновление инфраструктуры, а не проедались: чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне высокие не платили. Ведь и такие негативные примеры, к сожалению, есть, когда сети не обновлены, а у директора новая машина иномарка», - констатировал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что ведется активная работа в этом направлении, а генеральный прокурор Игорь Краснов «лично держит на контроле» вопросы расходования средств в сфере ЖКХ.

При этом, по словам Хуснуллина, сейчас совершенно неясно, как тратятся деньги за присоединение к сетям ЖКХ новых объектов, а это в среднем 200-250 миллиардов рублей в год по стране.

Также вице-премьер уверен, что модернизацией коммунальных объектов должны заниматься не только компании с госучастием, но и частные предприятия, так как они в концессию получили огромные активы и «гарантированный поток денежных средств».

«Поэтому пусть деньги тоже вкладывают в модернизацию», - заметил он.

Этой зимой из-за неисправности коммунальных сетей в России произошел ряд крупных аварий. В частности, в январе более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов в Находке остались без теплоснабжения. А в декабре город Гуково в Ростовской области с населением в 60 тысяч человек остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции.