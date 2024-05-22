Большая надпись «Добро пожаловать в Пензу!» появилась у аэропорта в Перми

Шуточная надпись-приветствие «Добро пожаловать в Пензу!» появилась возле аэропорта в Перми. Текст заметен из иллюминаторов самолета во время посадки. Об этом стало известно в среду, 22 мая.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что юмористическое приветствие художники оставили на асфальте неработающего авиационного музея, находящегося возле аэропорта. Фотография с надписью «Добро пожаловать в Пензу!» была опубликована в микроблоге одного из членов арт-команды «Красим забор». Над реализацией проекта работало 11 человек.

— Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева, — написал художник в соцсети.

Пока одни творцы создают развлекательный контент, другие сотрудничают с крупными проектами. К примеру, сейчас в столице открылся прием заявок на конкурс «Лучший проект мозаичного панно на ВДНХ», посвященный 85-летию главной выставки страны. Эксперты выберут три работы, а победителя определят жители столицы в ходе голосования на проекте «Активный гражданин».