Шенгенские визы подорожают для россиян с 11 июня

Стоимость шенгенских виз для взрослых заявителей увеличится с 80 до 90 евро. Цены вырастут с 11 июня 2024 года.

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Визовые сборы для детей также будут увеличены с 40 до 45 евро. Это повышение цен относится к краткосрочной шенгенской визе типа C.

Информация об увеличении цен на шенгенские визы на 12 процентов была опубликована МИД Словении, которое отметило, что это решение было одобрено Европейской комиссией.

Официальное заявление на этот счет от ЕК ожидается до конца текущей недели, сообщает портал Visaguide.world.

10 мая Болгария начала оформлять россиянам шенгенские визы. С 31 марта страна частично присоединилась к Шенгенской зоне. «Вечерняя Москва» узнала, на каких условиях можно получить «шенген», сколько виза будет действительна и в какие еще страны можно будет с ней поехать.

Сирия с 1 мая ввела электронные визы, в том числе для россиян. Кроме того, правительство Таиланда приняло решение о 60-дневном безвизовом режиме для россиян с 1 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.