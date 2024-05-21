Минздрав планирует расширить перечень наркотических средств

Министерство здравоохранения РФ предложило внести обезболивающий препарат «Тапентадол» в перечень наркотических средств. Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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Отмечается, что препарат используется при острой и хронической боли, а по клиническому эффекту близок к морфину. Минздрав планирует внести «Тапентадол» в перечень наркотических средств и ограничить его оборот. Согласно инициативе, квота на ввоз и хранение лекарства составит 1,1 миллиона граммов.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заверили, что перечень медикаментов носит информационный характер.