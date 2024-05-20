На юге СЗФО ожидают по-летнему теплую погоду

Контрастная погода ожидается на этой неделе в Северо-Западном федеральном округе. Если в южной его части, в Калининградской, Псковской и Новгородской областях, уже по-летнему тепло, то в северных регионах округа после двухдневной жары резко похолодает, вернутся заморозки, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

"После прохождения сегодня холодного атмосферного фронта по всему региону похолодает. Но днем это будет не так заметно, потому что солнце продолжит прогревать воздух, и температуры будут в районе +15…+20 градусов. А вот в ночные часы уже предстоящей ночью станет холодно - до +1…+6 градусов, в середине недели на востоке области и заморозки вероятны", - сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

В то же время к северным границам Карелии приблизились фронтальные разделы североатлантического циклона, несущие дожди и прохладу. По данным Карельского ЦГМС, в понедельник днем осадки пройдут в большинстве районов, в южной части республики пока сохранится теплая погода, температура воздуха не опустится ниже плюс 16-21 градуса тепла. Зато на севере региона похолодает до 8-14 градусов выше нуля. В последующие дни недели под воздействием циклона холодный воздух распространится на всю территорию Карелии. В середине недели велика угроза ночных заморозков, а дневная температура не превысит плюс 7-12 градусов.

Погоду в начале этой недели в Мурманской области будет определять западная периферия обширной циклонической депрессии. Ожидается местами снег, сильный порывистый ветер, столбики термометров не поднимутся выше плюс 7 градусов. В среду с распространением на территорию Кольского Заполярья антициклона воздух прогреется до плюс 9 градусов, на юго-западе области - до плюс 14 градусов. В четверг вновь придет циклон с центром в Гренландском море, который принесет небольшой дождь, однако температура воздуха приблизится к весенним значениям - плюс 12-17, на юго-западе Мурманской области - до плюс 22 градусов.

В Архангельской области потепление на выходных сменилось похолоданием. В понедельник синоптики предупреждают о сильном ветре порывами до 20 метров в секунду, возможны грозы. По данным Севгидромета, на неделе ожидаются осадки, температура ночью минус 0 - плюс 5 градусов, при прояснениях до минус 5, днем плюс 3-8, на юге области - до плюс 15 градусов. В Ненецком автономном округе тоже сохраняется холодная погода, в начале недели местами дождь и снег, туман, днем гололед, налипание мокрого снега, ветер, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью и днем составит плюс 1-6 градусов, местами до минус 4.

Температурные качели и очень значительные перепады прогнозируются в Республике Коми, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "Сейчас в Сыктывкаре плюс 23 градуса, а завтра будет не выше плюс 10. И холодная погода продержится до конца мая по всей республике, на шесть градусов ниже климатической нормы, очень контрастная погода из-за быстрой смены воздушных масс. По предварительным расчетам, и первая пятидневка июня не порадует устойчивым теплом, возможны заморозки даже на юге Коми. Мы переживаем холодный май: среднесуточная температура за 20 дней мая составила всего плюс 2 градуса, что на 7 градусов ниже климатической нормы. В апреле было теплее - среднесуточная температура достигла плюс 3 градусов, что на один градус выше нормы", - сообщила представитель метеослужбы.

Под 30 градусов тепла

В Вологодской области благодаря южным ветрам и майскому солнцу воздух прогреется в понедельник до плюс 24-26 градусов. Однако северо-западная часть области, а затем и вся территория окажутся под влиянием холодного фронта, пройдут кратковременные дожди, грозы. После прохождения фронтального раздела в последующие дни начнется полярное вторжение, которое приведет к ночным заморозкам. До конца этой недели область окажется под влиянием антициклона, поэтому осадки не ожидаются, а воздух будет постепенно прогреваться, и уже в четверг - 19 градусов тепла, в пятницу - больше плюс 20, к предстоящим выходным - до плюс 29.

"Во второй половине месяца майское тепло быстро набирает обороты, и уже среднесуточная температура воздуха превышает норму на 3-6 градусов. В начале недели ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер ночью слабый, днем северных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью - от 7 до 12 градусов тепла, днем - от 21 до 26 градусов. В понедельник ожидаются грозы, ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области во вторник прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах - с грозой. Температура воздуха по области ночью - до плюс 10 градусов, днем - до плюс 24 градусов. По прогнозам псковских синоптиков, такая жаркая погода продержится в регионе как минимум до середины следующей недели. К этим выходным в регионе ожидается ясная солнечная погода, а воздух прогреется до плюс 29 градусов.

В Калининградской области, по данным регионального управления МЧС, ожидается от 21 до 25 градусов тепла при слабом ветре до 4-9 м/с и переменной облачности. В течение дня местами возможны кратковременный дождь и гроза. По прогнозам метеорологов, вся предстоящая неделя, включая выходные дни, будет облачной с прояснениями и теплой - с температурой воздуха днем от плюс 24 до плюс 26 градусов.