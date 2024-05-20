У берегов Анапы запечатлели явление фата-моргана

У берегов Анапы в Черном море заметили «парящие» в небе корабли. Видео, на котором очевидцы запечатлели миражи, было опубликовано в Telegram-канале о Черном море Юрия Озаровского.

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На видеозаписи запечатлена водная гладь Черного моря, а вдалеке виднеются корабли и рыболовные суда. При этом благодаря оптической иллюзии кажется, будто они висят над водой и ловят рыбу с воздуха.

«"Летающие" корабли над морем в Анапе. Вот Анапа, а вот там эти корабли. Я не помню, как называется это явление, но выглядит оно очень-очень круто». — говорит оператор.

Запечатленные на видео миражи называются фата-моргана. Это редкое сложное оптическое явление в атмосфере при котором отдаленные объекты видны с разными искажениями. Название оно получило в честь волшебницы Морганы, героини английских легенд о короле Артуре.

В Азовском море мираж заставил корабли парить по воздуху

Ранее «парящие» над водой корабли увидели у берегов Сочи в апреле. Физика Олег Несун, объяснял, что подобный мираж возникает из-за разницы температур и пропадает при их балансе. По словам специалиста, легенду о парусном корабле-призраке «Летучем голландце» объясняют как раз этим явлением.