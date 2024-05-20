В Переделкино прошла встреча друзей фестиваля “это лето”

Меньше двух недель остается до старта фестиваля “это лето”, который пройдет 1 и 2 июня в саду “Эрмитаж” — яркое городское событие про семейный досуг в современном городе. 19 мая организаторы “это лето” совместно с партнером фестиваля Домом творчества Переделкино провели встречу для друзей, где подробно рассказали, чего ждать от фестиваля, созданного специально для активных молодых семей, а также задали тон грядущим теплым встречам в ближайшие выходные на природе.

© пресс-служба фестиваля

Событие посетили: Сергей Капков, Елена Кончаловская, Татьяна Старикова, Иван Чуйков, Ирина Астахова, Никола Мельников, Елена Кукояка с дочерью Василисой, Игорь Чехов, Даша Кос, Сергей Сироткин, Максим Макарычев, Егор Пискунов и другие.

Гости этого дня смогли смогли увидеть тайную комнату Дома творчества, в обычные дни скрытую от посторонних глаз, посетить экскурсию с гидом по главным местам Переделкино, обменяться впечатлениями на веранде ресторана “Библиотека”, а после послушать акустический концерт группы Сироткин - одного из хедлайнеров фестиваля - у пионерского костра.

Напомним, “это лето” пройдет 1 и 2 июня на территории сада “Эрмитаж”. Территория фестиваля будет разделена на спокойный сектор, где можно перевести дух и найти занятие для совсем маленьких гостей события, и громкий — с музыкой и шумным праздником. В музыкальном лайн-апе заявлены громкие имена: FEDUK, ХЛЕБ, Сироткин, CREAM SODA, NEMIGA и другие. В то время как в тихой зоне взрослые и дети смогут посетить мастер-классы, лекторий и провести время в интерактивных и игровых зонах или найти уютное место для семейного пикника.

Подробнее о событии по ссылке.