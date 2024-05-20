В Саратовской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Саратовской области в связи повреждением и гибелью части посевов в результате майских заморозков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. ТАСС

«На территории Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи повреждением и гибелью части посевов. Соответствующий документ подписан губернатором Романом Бусаргиным», — говорится в сообщении. Lenta.ru

Резкое похолодание в центре России вместе с засушливой погодой на юге нанесли серьезный урон пшенице, которая является основной сельскохозяйственной культурой в стране. Газета.Ru