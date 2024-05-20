В российском городе заметили колонну автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер»

В Архангельске заметили колонну автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил городской портал 29.ru.

Организаторы акции в российском городе утверждают, что пробег посвящен «годовщине взятия Бахмута». В мероприятии приняли участие ветераны специальной военной операции (СВО) и бывшие бойцы ЧВК.

В городской администрации подтвердили, что акция была согласована. «Участники СВО запланировали почтить память однополчан. Так как число участников менее 100 человек, то уведомление и распоряжение не требуются», — пояснили власти.

Украинская разведка назвала ЧВК "Вагнер" уникальной угрозой

До этого сообщалось, что бойцы «Вагнера» вышли на улицы Москвы с кувалдой в руках. Они пояснили, что к ним обратились спортсмены с просьбой поддержать их на трибунах во время соревнований.