В Госдуме увидели в квадробике склонение подростков к зоофилии

Депутат Государственной Думы от партии эсеров Яна Лантратова связала новое интернет – увлечение молодежи с сексуальными девиациями. По ее мнению, «квадробика» может привести подростков к зоофилии.

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Квадробика – подражание поведению животных – стала новым «трендом» в интернете. Подростки снимают и выкладывают видео, в котором бегают и прыгают на четвереньках. Яна Лантратова уверена, что увлечение может привести к серьезным последствиям.

«У нас огромное количество вызовов в интернете в отношении наших детей. Вызовов деструктивной информации, деструктивных каналов, начиная от групп смерти и заканчивая разными группами депрессии и разными сообществами, криминальными субкультурами, ультраправыми сообществами и так далее. И вот возникла мода на подражание животным», - рассказала депутат в передаче «Законный вопрос. Подкаст».

По ее мнению, квадробика – одно из проявлений запрещенного в России ЛГБТ-движения*.

«Во-первых, в некоторых школах за рубежом учителей заставляют для детей, кто считает себя зверюшкой, ставить обязательно миску и лоток. И если школа отказывается это делать, учителей возбуждают дела и привлекают к ответственности. Я сейчас не шучу. Потому что это право ребенка. Более того, детям дают антидепрессанты, если он не определился, мальчик, девочка или зверюшка. Чтобы он не переживал, а спокойно жил и определялся», - пояснила Лантратова.

Она отметила, что сначала это все кажется безобидным, но со временем начинают ползать на четвереньках, мяукать, ходить в туалет в неположенном месте, а в последствии вступать в бесконтрольные половые связи.