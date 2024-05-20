В Саратовской области ввели режим ЧС

В Саратовской области ввели режим чрезвачайной ситуации (ЧС) из-за заморозков, которые повредили часть урожая в регионе. Об этом сообщила пресс-слежба правительства российского региона в Telegram-канале.

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«На территории Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи повреждением и гибелью части посевов. Соответствующий документ подписан губернатором Романом Бусаргиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первой половине мая в регионе температура ночью в ряде муниципалитетов опускалась до минус 10 градусов, что привело к повреждению сельскохозяйственных культур.

Ранее на территории Республики Саха (Якутия) с 20 мая ввели режим ЧС регионального уровня. Глава региона Айсен Николаев поручил правительству республики принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам.