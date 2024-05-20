В Госдуме посчитали ненужным закон о домашнем насилии

Не нужно принимать отдельный закон о домашнем насилии, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Как она отметила в беседе с НСН, уже есть Уголовный кодекс, который отвечает за наказание любого насильника.

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У нас есть Уголовный кодекс, который обязывает наказывать любого насильника. У нас нет отдельного закона о насилии, но все нормы Уголовного кодекса рассчитаны как раз на то, чтобы за психическое и физическое насилие насильник нес наказание. Я понимаю, что речь идет о том, чтобы сделать все, как у всех, принять отдельный закон. Но чем отличается убийство на улице от убийства в квартире, — отметила депутат.

Парламентарий объяснила, что на данный момент в Госдуме не рассматривается ни один законопроект о домашнем насилии, поскольку ничего не было внесено на это рассмотрение. Если будет новшество, которое действительно заслуживает поддержки, его обсудят, заключила Останина.

Ранее депутат Нина Останина заявила, что домашнее насилие не должно отличаться от других видов преступлений. Она уточнила, что одна из проблем в законе о домашнем насилии заключается в том, что женщины могут принести заявление на своего супруга о рукоприкладстве, а спустя время забрать его, потому что понимают, что останутся одни.