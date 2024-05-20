В российском городе сделали добровольными ОГЭ и ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) в Севастополе на фоне неспокойной обстановки пройдут в формате добровольного, школьники смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9-й и 11-й классы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. ТАСС

«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей», — написал он в своем Telegram-канале. Lenta.ru

Однако, отметил Развожаев, все желающие смогут сдать экзамены. NSN.FM