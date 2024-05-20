В российском городе сделали добровольными ОГЭ и ЕГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Севастополе сделают добровольными. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей», — написал он.

В связи с этим губернатор обратился в главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением сделать ОГЭ и ЕГЭ добровольными экзаменами. Министр предложение поддержал.