Стало известно, когда будет построен самый мощный в мире атомный ледокол «Россия»

Завершение строительства самого мощного атомного ледокола в мире «Россия» запланировано на 2030 год. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании вице-премьеров с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

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В настоящее время работы по строительству ледокола мощностью 120 мегаватт ведутся на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке. Мантуров отметил, что «Балтийский завод» продолжает строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт «в целях обеспечения круглогодичной проводки».

Он напомнил о том, что несколько атомоходов уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Среди них - «Арктика», «Сибирь» и «Урал», подчеркнул первый вице-премьер. В конце 2024 года будет сдан ледокол «Якутия», указал Мантуров. Также еще три пополнят атомный флот в период с 2026 по 2030 годы, добавил он.

В 2022 году ледокол «Якутия» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Судно строили на Балтийском заводе.