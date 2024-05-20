ЕГЭ по биологии-2024: изменения, даты проведения

Биология является предметом ЕГЭ на выбор, востребованным среди старшеклассников, планировавших поступить в медицинский ВУЗ, а также на экологические и сельскохозяйственные специальности. О датах проведения экзамена и главных нововведениях — в материале URA.RU.

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Что изменилось в содержании экзамена

Нововведения коснулись формата и содержания ЕГЭ. Так, было исключено задание №20, из-за чего сократилось общее число вопросов с 29 до 28. Кроме того, максимальный первичный балл в 2024 году составляет 57 баллов вместо прежних 59.

Какова структура экзамена

ЕГЭ по биологии состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 21 задание, среди которых 14 — базового уровня и семь — повышенной сложности. Ответы в этом блоке записываются в виде слова, числа или последовательности цифр. За эти задания можно получить максимум 36 баллов. Рекомендуемое время на решение каждой задачи — до пяти минут.

Во второй части задания требуют развернутого ответа. Рекомендуемое время на решение задач этого блока — от 15 до 30 минут. Максимальный балл за эти задания — 21.

Основные тематические блоки экзамена

Биологические знания оцениваются по семи ключевым темам школьного курса. Так, в экзамен входят блоки: «Биология как наука. Живые системы и их изучение», «Система и многообразие органического мира», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Организм человека и его здоровье», «Эволюция живой природы. Развитие жизни на Земле», «Экосистемы и присущие им закономерности»

Даты проведения и продолжительность ЕГЭ по биологии

Основная дата экзамена — 11 июня, резервная — 19 июня. Начало экзамена установлено на 10:00 по местному времени. Продолжительность ЕГЭ составит три часа 55 минут.

Возможность пересдачи

Если ученик не набрал необходимый минимум баллов, предусмотрена возможность пересдачи. Резервный день для этого назначен на 5 июля. Учитываться будет последний результат.

Процесс оценки заданий

Задания оцениваются в диапазоне от одного до трёх баллов. Развернутые ответы проверяют эксперты. Максимальное количество баллов можно получить за выполнение всех заданий второй части экзамена.

Пересчёт первичных баллов

Первичные баллы переводятся в стобалльную систему для формирования окончательного результата. Итоги станут известны до начала приемной комиссии в вузах, что позволяет абитуриентам своевременно подать документы в выбранные университеты.

Рекомендации по подготовке к экзамену

Абитуриентам следует ознакомиться с кодификатором ФИПИ и тренироваться на типовых заданиях, чтобы лучше понимать структуру экзамена и требования к ответам.

Что можно взять на экзамен

Во время сдачи ЕГЭ по биологии в 2024 году выпускнику нужно иметь при себе:

паспорт;

одну-две гелевые ручки чёрного цвета.

В аудиторию разрешается взять:

воду;

лекарства;

необходимые приспособления, показанные по состоянию здоровья.

Предметов, вроде мобильных телефонов, на ЕГЭ быть не должно. При выполнении заданий экзамена можно пользоваться только черновиком, однако при проверке работы записи в нем учитываться не будут.