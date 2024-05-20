ЕГЭ по обществознанию: сроки, ответы, изменения

ЕГЭ по обществознанию 2024: когда пройдет, где найти ответы и какие изменения ждать
Единый госэкзамен по обществознанию состоится 4 июня. Как изменили задания экзамена, когда резервные дни и пересдачи — в материале URA.RU.
ЕГЭ по обществознанию: в какие дни
Единый государственный экзамен по обществознанию пройдет 4 июня. Те, кто не смогут прийти на него в этот день или не смогут завершить его по уважительным причинам, допускаются к сдаче в резервную дату: 21 июня. Пересдача ЕГЭ по обществознанию запланирована на 4 июля, при этом результат предыдущей попытки аннулируется.
Результаты экзамена станут известны не позднее 20 июня. При несогласии с оценкой можно обратиться в конфликтную комиссию в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результата ЕГЭ. Апелляция подается в школу, где обучается подросток, и будет рассматриваться четыре рабочих дня.
Что изменилось в ЕГЭ по обществознанию
В 2024 году произошли корректировки в задании номер 24. Теперь от учащихся требуется составление более сложного плана для раскрытия общественной темы, содержащего минимум три основных пункта и соответствующие подпункты. Ранее достаточно было двух пунктов.
Шкала переводов из первичных баллов для экзамена по обществознанию
Экзамен состоит из 25 заданий различной формы и сложности, включая 16 заданий с кратким ответом в первой части и девять заданий с развернутым ответом во второй части. Самыми сложными считаются задания 19, 20, 24, 25.
За первую часть экзамена можно набрать до 28 первичных баллов из 58, а за вторую часть — до 30. Больше всего баллов принесет 25 задание, при его решении можно получить 6 баллов. Дальше идут задания 24 и 22, при их решении добавят по четыре первичных балла.
Перевод первичных баллов в тестовые осуществляется по следующей шкале:
10 — 24;
15 — 36;
20 — 43;
25 — 51;
30 — 58;
35 — 66;
40 — 73;
45 — 86;
50 — 100.
Сколько баллов надо набрать на экзамене, чтобы подать документы в вуз
Минимальный проходной балл для получения аттестата выпускникам составляет 42 тестовых баллов — около 20 первичных. Столько же баллов требуется для поступления в ВУЗ. В прошлом году средний тестовый балл составлял 56,2.
Где найти ответы
Не стоит искать ответы на ЕГЭ по обществознанию, так как на большинстве сервисов, предоставляющих подобные материалы сидят мошенники. Лучше подготовиться к экзамену самостоятельно и написать его без использования шпаргалок.