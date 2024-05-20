ЕГЭ по обществознанию: сроки, ответы, изменения

Единый госэкзамен по обществознанию состоится 4 июня. Как изменили задания экзамена, когда резервные дни и пересдачи — в материале URA.RU.

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ЕГЭ по обществознанию: в какие дни

Единый государственный экзамен по обществознанию пройдет 4 июня. Те, кто не смогут прийти на него в этот день или не смогут завершить его по уважительным причинам, допускаются к сдаче в резервную дату: 21 июня. Пересдача ЕГЭ по обществознанию запланирована на 4 июля, при этом результат предыдущей попытки аннулируется.

Результаты экзамена станут известны не позднее 20 июня. При несогласии с оценкой можно обратиться в конфликтную комиссию в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результата ЕГЭ. Апелляция подается в школу, где обучается подросток, и будет рассматриваться четыре рабочих дня.

Что изменилось в ЕГЭ по обществознанию

В 2024 году произошли корректировки в задании номер 24. Теперь от учащихся требуется составление более сложного плана для раскрытия общественной темы, содержащего минимум три основных пункта и соответствующие подпункты. Ранее достаточно было двух пунктов.

Шкала переводов из первичных баллов для экзамена по обществознанию

Экзамен состоит из 25 заданий различной формы и сложности, включая 16 заданий с кратким ответом в первой части и девять заданий с развернутым ответом во второй части. Самыми сложными считаются задания 19, 20, 24, 25.

За первую часть экзамена можно набрать до 28 первичных баллов из 58, а за вторую часть — до 30. Больше всего баллов принесет 25 задание, при его решении можно получить 6 баллов. Дальше идут задания 24 и 22, при их решении добавят по четыре первичных балла.

Перевод первичных баллов в тестовые осуществляется по следующей шкале:

10 — 24;

15 — 36;

20 — 43;

25 — 51;

30 — 58;

35 — 66;

40 — 73;

45 — 86;

50 — 100.

Сколько баллов надо набрать на экзамене, чтобы подать документы в вуз

Минимальный проходной балл для получения аттестата выпускникам составляет 42 тестовых баллов — около 20 первичных. Столько же баллов требуется для поступления в ВУЗ. В прошлом году средний тестовый балл составлял 56,2.

Где найти ответы

Не стоит искать ответы на ЕГЭ по обществознанию, так как на большинстве сервисов, предоставляющих подобные материалы сидят мошенники. Лучше подготовиться к экзамену самостоятельно и написать его без использования шпаргалок.