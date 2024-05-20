Мошенники придумали новый способ обмана с флюорографией

Мошенники придумали новую уловку - они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования.

"Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования", - сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTe ch Денис Калемберг.

Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема, и – для подтверждения записи просто назвать код из смс.

После того, как человек назвал код, могут быть реализованы два сценария. Первый – кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств с его счета.

Второй, более распространённый последнее время сценарий, продолжил эксперт, когда с помощью кода из смс злоумышленники получают доступ в портал госуслуг жертвы.

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