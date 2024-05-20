Вильфанд рассказал о ситуации с началом пожароопасного сезона в РФ

Ситуация с началом пожароопасного сезона в России относительно спокойная, потому что в самых пожароопасных регионах еще лежит снег. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас ситуация с пожароопасностью в России относительно спокойная, потому что еще на половине территории страны снег лежит. Ведь самые пожароопасные регионы - это Якутия, Красноярский край. Пока еще там спокойно, потому что снег лежит. Он начинает быстро таять, потому что солнечные лучи все больше и больше энергии приобретают, но еще какое-то время до [начала] пожароопасного сезона есть", - сказал он.

Метеоролог добавил, что на севере европейской России еще много снега - снежный покров там от 50 до 70 см.

По его словам, пожароопасная погода сейчас прогнозируется на юге Хабаровского края, в Амурской и Еврейской автономной областях из-за высоких температур от 20 до 25 градусов.

Четвертый и пятый класс пожарной опасности будет действовать в ближайшие дни повсеместно в Южном федеральном округе. Такая же ситуация и на юге Алтайского края и Томской области. В Северо-Кавказском федеральном округе пожароопасной погоды пока не ожидается, потому что там прошли интенсивные дожди, заметил научный руководитель Гидрометцентра.