Крупные антитеррористические учения пройдут по всей России

Во всех регионах России на объектах образования и в местах массового отдыха пройдут крупные антитеррористические учения. Об этом сообщили МЧС РФ.

Уточняется, что они состоятся 20 мая. В обсуждении организационных вопросов принимали участие глава МЧС Александр Куренков, министр просвещения Сергей Кравцов. Куренков подчеркнул, что в центре внимания государства находятся вопросы обеспечения безопасности детей. Он подчеркнул, что они требуют тесного взаимодействия от всех заинтересованных органов власти.

6 мая президент РФ Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти мероприятия станут ответом на угрозы лидеров западных стран в адрес России. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.