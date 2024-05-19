Ученые предупредили о летней ковид-волне

Ученые предупредили о «летней волне» COVID-19 после того, как в США была обнаружена новая группа субвариантов с высокой степенью передачи инфекции. Об этом сообщает Newsweek.

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, новый класс субвариантов COVID-19, получивший название FLiRT, быстро распространился по США, причем один штамм, KP.2, в мае стал доминирующим.

«Субварианты FLiRT являются прямыми потомками JN.1, предыдущего субварианта, который доминировал в мире с конца прошлого года», — сказал Адриан Эстерман, эпидемиолог, профессор Университета Южной Австралии.

По его словам, субварианты FLiRT более заразны, чем JN.1, из-за небольшого количества мутаций в белке, которые лучше помогают вирусу уклоняться от иммунной системы человека.

Financial Times пишет, что FLiRT обнаружен не только в США, но и в 15 других странах.

Ученые говорят, что ждут увеличения числа случаев COVID-19. Однако, цифры «не будут такими высокими», как в прошлые годы.

Большинство инфицированных взрослых воспринимает FLiRT как «типичное гриппоподобное заболевание», с которым организм справляется через пару дней. Уязвимые группы могут подвергаться риску серьезных инфекций.