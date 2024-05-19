Театр Маяковского заявил о переносе спектакля из-за болезни Немоляевой

Экстренная госпитализация народной артистки РСФСР, советской актрисы Светланы Немоляевой повлекла за собой изменения в афише Театра Маяковского.

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Спектакль "Бешеные деньги", запланированный на 19 мая, перенесен на 1 июля. Билеты действительны, либо зрители могут обратиться в кассу за возвратом средств.

Причина - "плохое самочувствия артиста". "Приносим вам свои самые искренние извинения, надеемся на ваше понимание и желаем артисту скорейшего выздоровления", - сообщается на сайте театра.

Медики поставили предварительный диагноз 87-летней артистке. Причиной плохого самочувствия Немоляевой мог стать коронавирус.