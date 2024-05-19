Актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали

Звезда советского и российского кино, актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы. У нее подозревают ковид, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, в воскресенье состояние 87-летней звезды резко ухудшилось. На дом вызвали скорую помощь, медики решили госпитализировать артистку.

Подробностей о ее состоянии пока нет, известно, что несколько дней Светлана Владимировна проведет в больнице.

Немоляева играет в кино с 1945 года, и в театре – с 1959-го. Ее прославили роли в кинокартинах «Служебный роман» и «Гараж». Крайнюю роль она исполнила в фильме «Онегин» 2024 года.