Актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали
Звезда советского и российского кино, актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы. У нее подозревают ковид, сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, в воскресенье состояние 87-летней звезды резко ухудшилось. На дом вызвали скорую помощь, медики решили госпитализировать артистку.
Подробностей о ее состоянии пока нет, известно, что несколько дней Светлана Владимировна проведет в больнице.
Немоляева играет в кино с 1945 года, и в театре – с 1959-го. Ее прославили роли в кинокартинах «Служебный роман» и «Гараж». Крайнюю роль она исполнила в фильме «Онегин» 2024 года.
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