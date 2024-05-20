Коррумпированность, воровство, обман: почему немец переехал на Дальний Восток

Чем на Дальнем Востоке русскому немцу хорошо?
С 2007 года в России помогают соотечественникам, проживающим заграницей, но решившим укорениться на родной земле. Есть специальная федеральная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ таким людям. И регионы Дальнего Востока в этой программе являются территорией приоритетного заселения. Для тех, кто сюда едет предусмотрены особые меры поддержки: повышенные подъемные; выплата ежемесячного пособия при отсутствии работы; жилищная субсидия; ускоренное получение российского гражданства.
За 17 лет, что работает эта программа, переселились и по упрощенной системе получили гражданство более 700 тыс. человек. Только в 2023 — более 45 тыс. человек.
Четвертый месяц в статусе российского гражданина проживает Дмитрий Берг. Он вместе с семьей переехал из Германии в августе 2023 года, а паспорт получил в феврале 2024 года. Городом для жизни семья выбрала Артем в Приморском крае.
— Я родился в России — в Тюменской области, а до шести лет рос в Адыгее. В 90-е годы родители переехали в Германию, — рассказывает Дмитрий. — Мы жили в городе Кобленц. Там я окончил школу, получил высшее образование и работал в муниципалитете.
есмотря на то, что большую часть жизни Дмитрий Берг прожил в Германии в России он бывал довольно часто. Приезжал к родственникам в Краснодарский край. А в один из приездов побывал в Калининграде, где познакомился со своей женой Анастасией.
— Переехать в Россию окончательно решил после начала СВО. Таким образом хотел поддержать страну, — говорит Дмитрий. — Я работал чиновником и не понаслышке знаю всю неприглядную внутреннюю кухню немецкого чиновничества — коррумпированность, воровство, обман. Более того, я бы не хотел, чтобы моих детей в школе и садике настраивали против России.
Окончательно решив переехать, Дмитрий Берг вспомнил о федеральной программе, про которую когда-то рассказывал знакомый, переехавший в Германию из Чечни. Два сына получили российское гражданство, не выезжая из Германии, так как супруга Дмитрия, проживая в Германии, оставалась гражданской России.
— Мы и не думали переезжать на Дальний Восток. Я о России-то мало чего знаю, а тут вообще неизвестный мне регион, — продолжает Дмитрий. — Сначала думали обосноваться в Краснодарском крае — поближе к родственникам, также рассматривали Екатеринбург. Но и на Урале, и на юге страны моя профессия оказалась невостребованной. В посольстве нам посоветовали Дальний Восток. Начал искать информацию, задавал вопросы на различных форумах. На одной такой интернет-площадке познакомился с экспертом Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Василием Кравцовым. От него узнал много полезной и важной для себя информации. Он также посоветовал рассмотреть для переезда Приморский край, а также помогал нам на всех этапах переезда.
Берги хотели переехать в город с развитой инфраструктурой, доступным и качественным медицинским обеспечением, хорошими детскими садами и школами. После виртуального знакомства с приморскими городами остановили свой выбор на Артеме.
— Нам здесь очень понравилось. Помимо всего необходимого аэропорт рядом, да и до Владивостока недалеко, — продолжает Дмитрий. — Дети уже нашли друзей. Я успел поработать во владивостокской школе № 26 учителем немецкого и по совместительству завучем. Жена тоже быстро устроилась воспитателем в детский сад. Мы застали прекрасную приморскую осень и в первые месяцы после переезда побывали в Находке, в Ливадии. Познакомились с Владивостоком. Когда у нас появилась своя машина, стали ездить на остров Русский. Появились любимые места на Шаморе.
Юные Берги за это время бегло заговорили по-русски. Чтобы выправить все дефекты речи, родители водят сыновей к логопеду. Но Дмитрий хочет, чтобы и немецкий дети не забыли, поэтому раз в неделю проводит дома уроки по немецкому языку.
В сентябре у Дмитрия Берга начнется новый этап. Он будет преподавать английский в одной из артемовских школ. Говорит, что получил интересный опыт, работая завучем по воспитательной работе во Владивостоке. Однако считает, что это большая ответственность и выполнять такую работу необходимо только получив специальное образование. Сейчас Дмитрий как раз проходит профильную переподготовку, чтобы уже со знанием дела заниматься обучением детей.
И это не единственное достижение Бергов за неполный год, прожитый на Дальнем Востоке России. Сейчас семья занимается оформлением ипотеки для приобретения квартиры. Они стали участниками льготной программы «Дальневосточная ипотека» и приобретут жилье по выгодным условиям.
— За время жизни в России и на Дальнем Востоке мы нашли для себя только плюсы, — говорит Дмитрий Берг. — Несмотря на то, что уровень жизни отличается, здесь есть все то, что есть и в Европе. Но вот на Дальнем Востоке много азиатских товаров, которых нет на западе. Мы, например, не знали, что такое роллы, пока сюда не приехали. Здесь мы попробовали и морепродукты. В школе меня угощали салатами из растений, которые растут только на Дальнем Востоке. И люди здесь замечательные. Я всегда отмечаю с каким удовольствием они рассказывают о любимых местах в Приморье, когда советуют, куда нам съездить. Надеюсь, скоро и мы откроем для себя немало таких мест и уже будем рассказывать о них новым жителям Приморского края.