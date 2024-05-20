Коррумпированность, воровство, обман: почему немец переехал на Дальний Восток

С 2007 года в России помогают соотечественникам, проживающим заграницей, но решившим укорениться на родной земле. Есть специальная федеральная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ таким людям. И регионы Дальнего Востока в этой программе являются территорией приоритетного заселения. Для тех, кто сюда едет предусмотрены особые меры поддержки: повышенные подъемные; выплата ежемесячного пособия при отсутствии работы; жилищная субсидия; ускоренное получение российского гражданства.

За 17 лет, что работает эта программа, переселились и по упрощенной системе получили гражданство более 700 тыс. человек. Только в 2023 — более 45 тыс. человек.

Четвертый месяц в статусе российского гражданина проживает Дмитрий Берг. Он вместе с семьей переехал из Германии в августе 2023 года, а паспорт получил в феврале 2024 года. Городом для жизни семья выбрала Артем в Приморском крае.

— Я родился в России — в Тюменской области, а до шести лет рос в Адыгее. В 90-е годы родители переехали в Германию, — рассказывает Дмитрий. — Мы жили в городе Кобленц. Там я окончил школу, получил высшее образование и работал в муниципалитете.

есмотря на то, что большую часть жизни Дмитрий Берг прожил в Германии в России он бывал довольно часто. Приезжал к родственникам в Краснодарский край. А в один из приездов побывал в Калининграде, где познакомился со своей женой Анастасией.

— Переехать в Россию окончательно решил после начала СВО. Таким образом хотел поддержать страну, — говорит Дмитрий. — Я работал чиновником и не понаслышке знаю всю неприглядную внутреннюю кухню немецкого чиновничества — коррумпированность, воровство, обман. Более того, я бы не хотел, чтобы моих детей в школе и садике настраивали против России.

Окончательно решив переехать, Дмитрий Берг вспомнил о федеральной программе, про которую когда-то рассказывал знакомый, переехавший в Германию из Чечни. Два сына получили российское гражданство, не выезжая из Германии, так как супруга Дмитрия, проживая в Германии, оставалась гражданской России.

— Мы и не думали переезжать на Дальний Восток. Я о России-то мало чего знаю, а тут вообще неизвестный мне регион, — продолжает Дмитрий. — Сначала думали обосноваться в Краснодарском крае — поближе к родственникам, также рассматривали Екатеринбург. Но и на Урале, и на юге страны моя профессия оказалась невостребованной. В посольстве нам посоветовали Дальний Восток. Начал искать информацию, задавал вопросы на различных форумах. На одной такой интернет-площадке познакомился с экспертом Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Василием Кравцовым. От него узнал много полезной и важной для себя информации. Он также посоветовал рассмотреть для переезда Приморский край, а также помогал нам на всех этапах переезда.

Берги хотели переехать в город с развитой инфраструктурой, доступным и качественным медицинским обеспечением, хорошими детскими садами и школами. После виртуального знакомства с приморскими городами остановили свой выбор на Артеме.

— Нам здесь очень понравилось. Помимо всего необходимого аэропорт рядом, да и до Владивостока недалеко, — продолжает Дмитрий. — Дети уже нашли друзей. Я успел поработать во владивостокской школе № 26 учителем немецкого и по совместительству завучем. Жена тоже быстро устроилась воспитателем в детский сад. Мы застали прекрасную приморскую осень и в первые месяцы после переезда побывали в Находке, в Ливадии. Познакомились с Владивостоком. Когда у нас появилась своя машина, стали ездить на остров Русский. Появились любимые места на Шаморе.

Юные Берги за это время бегло заговорили по-русски. Чтобы выправить все дефекты речи, родители водят сыновей к логопеду. Но Дмитрий хочет, чтобы и немецкий дети не забыли, поэтому раз в неделю проводит дома уроки по немецкому языку.

В сентябре у Дмитрия Берга начнется новый этап. Он будет преподавать английский в одной из артемовских школ. Говорит, что получил интересный опыт, работая завучем по воспитательной работе во Владивостоке. Однако считает, что это большая ответственность и выполнять такую работу необходимо только получив специальное образование. Сейчас Дмитрий как раз проходит профильную переподготовку, чтобы уже со знанием дела заниматься обучением детей.

И это не единственное достижение Бергов за неполный год, прожитый на Дальнем Востоке России. Сейчас семья занимается оформлением ипотеки для приобретения квартиры. Они стали участниками льготной программы «Дальневосточная ипотека» и приобретут жилье по выгодным условиям.