Блогер Мася Шпак задолжала 3,5 млн налоговой

Telegram-канал SHOT пишет, что блогер Мася Шпак (настоящее имя — Ирина Мещанская) накопила 3,5 млн рублей долга перед ФНС. По данным канала, 42-летняя Мещанская получила уведомление от российской налоговой с требованием оплатить задолженность.

© Соцсети

Как пишет канал, если Шпак не оплатит долг, ее счета останутся заблокированными, и выехать за пределы РФ она не сможет. В апреле канал сообщал, что бывшую жену треш-блогера Александра Шпака признали банкротом, а ее имущество использовали на погашение 10,4 млн долга.

Блогер продолжает вести социальные сети, ее страница в Instagram (деятельность в РФ запрещена) насчитывает 3 млн подписчиков. Также у Шпак есть дополнительный аккаунт, где она публикует рецепты, за ним следит 209 тысяч человек.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задолженности российской певицы Глюк'oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) Федеральной налоговой службе, ее счета находятся под угрозой блокировки. По данным канала, исполнительница хита «Невеста» должна заплатить 1,2 млн рублей.

В мае стало известно, что актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала ФНС России 547 тысяч рублей. С 2022 года она живет в Европе. Кроме того, ФНС начала процесс ликвидации компании «Скиллз Акэдеми», 50% которой принадлежат Дапкунайте, поскольку фирма в последние годы не отчитывалась о работе.