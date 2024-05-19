Дачников предупредили об уголовной ответственности за спиленные деревья

За самовольную вырубку деревьев на соседних участках дачникам грозит ответственность перед законом, предупредил юрист Илья Русяев. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт пояснил, что, согласно статье 261 Гражданского кодекса РФ, все деревья и кустарники, растущие на земельном участке, принадлежат собственнику этого участка.

Следовательно, если кто-либо самовольно спилил деревья на чужом садовом участке, то он нарушил права собственника, уточнил юрист.

Русяев заметил, что за незаконную рубку чужих насаждений законодательство, в зависимости от тяжести проступка, предусматривает ответственность по статьям 1064 ГК РФ, 8.28 КоАП РФ, 260 УК РФ.

По его словам, статья 260 УК РФ применяется, если соседу нанесен ущерб в крупном или особо крупном размере. В некоторых случаях, добавил он, суд может приговорить порубщика к лишению свободы на срок до 2 лет, а при значительном ущербе - до 7 лет.

Пострадавшей стороне, констатировал Русяев, следует обратиться с заявлением в полицию на основании статьи 8.28 КоАП РФ или статьи 260 УК РФ с тем, чтобы привлечь виновного к ответственности.