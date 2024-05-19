Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки в Донбасс

Народные артисты России и дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные рассказали, что неоднократно получали угрозы перед своей поездкой в Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.

В конце апреля артисты побывали в Луганске со спектаклем "И100РИЯ". Выступление было организовано в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка". Ожидается, что все вырученные с представления средства будут потрачены на помощь Луганскому цирку.

При этом Эдгард Запашный отметил, что поездка в Донбасс была достаточно рискованным и ответственным решением. Как он сказал, из-за этого украинская сторона начала уделять повышенное внимание их цирковой труппе.

"Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится, что с этой публикой нам на время придется попрощаться", — добавил дрессировщик.

Его брат, в свою очередь, обратил внимание на желание всего коллектива цирковой труппы попасть в Луганск. По словам Аскольда Запашного, их коллег не остановил даже риск обстрелов.

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Он уточнил, что участие в гастролях было добровольным делом. Однако, когда артистам говорили о возможности отказаться от поездки в Донбасс, они все в удивлении "пучили глаза" и просили обязательно взять их с собой.