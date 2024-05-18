Людей эвакуировали из Большого театра в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «360».

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По данным источника, в зале сработали пожарные извещатели. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что здание покинуло около тысячи человек. В пресс-службе театра тем временем добавили, что на Исторической сцене 18 мая показывают балет «Раймонда» и что спектакль будет продолжен.

Ранее в мае людей эвакуировали из Главного военного госпиталя имени Бурденко в Москве. Там были найдены две гранаты.