Жители российского региона пожаловались на агрессивную обезьяну

Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались на бегающую по улицам обезьяну. О том, что она якобы уже успела покусать несколько человек сообщает в соцсетях местный канал Komsagram.

Отмечается, что животное разгуливает по частному сектору в районе городской улицы Полярной, ведет себя агрессивно, фыркает и бросается на прохожих. Хозяев примата теперь разыскивают, чтобы задать им «вопросы по поводу прививок».

Ранее стало известно, что в Индии мартышка за четыре дня напала на 40 жителей одной деревни, 39 из которых оказались мужчинами. Пятеро пострадавших были покусаны, остальных обезьяна оцарапала. Преследовавший людей лангур оказался семилетним самцом, которого незадолго до начала атак избил палкой владелец одного из местных магазинов.