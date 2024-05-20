Во многих российских регионах май оказался холодным, поразив жителей снегопадами и сильным ветром. Синоптики рассказали, чего ждать от лета в 2024 году.

«Ситуация очень похожа на 2010-й год. Помните, один антициклон сменялся другим, была жара и сушь?» – отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Летом 2010 года стояла 30-градусная жара несколько недель подряд. Это вызвало пожары на торфяниках. Татьяна Позднякова выразила надежду, что в 2024 году повторения ситуации с торфяниками не будет, поскольку их обводнили. Однако жаркая погода очень вероятна – в течение летних месяцев будет большое количество антициклонов, передает KP.RU.

Эксперт предполагает, что июнь будет не жарким, а даже прохладным, а повышение температуры можно жрать в июле и августе.

В Москве в ближайшую неделю ожидается высокое атмосферное давление

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, метеорологическая наука пока не способна давать точные прогнозы на долгий срок. Однако, в целом лето ожидается теплым, с температурами около и выше нормы. В северных и северо-западных регионах Европейской части России, на севере Урала и севере Сибири ожидаются преимущественно выше нормы температуры, в то время как на остальной территории они будут близки к норме.