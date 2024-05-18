В Минобрнауки рассказали, что будет с дипломами бакалавров после 2024 года

В России дипломы вузовских выпускников со степенью бакалавра будут признавать так же, как и дипломы нового образца. Изменения, вводимые в 2025 году, не повлияют на документ об образовании. Об этом рассказали в Минобрнауки, передает РИА Новости.

В ведомстве разъяснили, что диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации. Изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на его значимость.

«Бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца», — сказали в министерстве.

Поступившие в вузы по программе бакалавриата, смогут завершить образование. При переходе на новую систему бакалавры смогут продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры.

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Ранее в Минобрнауки рассказали, что в России, начиная с 2025 года, из системы высшего образования будет исключено понятие «бакалавр».