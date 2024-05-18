В Минобрнауки рассказали, что будет с дипломами бакалавров после 2024 года
В России дипломы вузовских выпускников со степенью бакалавра будут признавать так же, как и дипломы нового образца. Изменения, вводимые в 2025 году, не повлияют на документ об образовании. Об этом рассказали в Минобрнауки, передает РИА Новости.
В ведомстве разъяснили, что диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации. Изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на его значимость.
«Бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца», — сказали в министерстве.
Поступившие в вузы по программе бакалавриата, смогут завершить образование. При переходе на новую систему бакалавры смогут продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры.
Путин объяснил реформы образования
Ранее в Минобрнауки рассказали, что в России, начиная с 2025 года, из системы высшего образования будет исключено понятие «бакалавр».