Шоу-мюзикл «Мечтатели» возвращается на московскую сцену!

Премьера шоу-мюзикла «Мечтатели» пройдет в концертном зале Vegas City Hall в сентябре 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Музыкально-цирковой спектакль для всей семьи был впервые представлен зрителю в 2019 году и стал дебютным театральным проектом компании «ХО студия».

© пресс-служба мюзикла «Мечтатели»

«Сейчас по-прежнему ощущается большой недостаток качественного семейного контента в целом, ну и в частности, масштабных шоу, — считает продюсер мюзикла Юрий Ярушников. — Спустя пять лет после премьеры «Мечтателей», выросло новое поколение детей, которым будет интересен спектакль. Но мы ждём и возвращения зрителей уже посмотревших шоу. После первого блока шоу в 2019 году мы получили огромное количество отзывов благодарных зрителей, которые, посмотрев наш мюзикл, вспомнили о своей мечте и хотели бы еще раз вернуться и пересмотреть его вместе с родными, детьми, друзьями. Мы рады, что «Мечтатели» возвращаются!»

Режиссером постановки выступила Наталья Рослан, известная своими работами на крупнейших концертных и театральных площадках России; музыку написал певец и композитор, участник шоу «Голос» Александр Еловских, а хореографом-постановщиком выступил Сергей Мандрик, принимавший участие в таких проектах, как «Фабрика Звезд 5-7», «Звезда танцпола» на MTV, «Точь-в-точь» на Первом канале и многих других.

«Уникальность нашей постановки состоит в том, что это на 100% оригинальный мюзикл. В отличие от большинства спектаклей подобного жанра, основанных на известных литературных произведениях, любимых и узнаваемых зрителями, мы придумали свою собственную историю. Историю, которая с первых минут попадает в души и сердца наших зрителей и никого не может оставить равнодушным. Люди узнают себя в героях мюзикла, и это вызывает невероятный эмоциональный отклик», — комментирует режиссер, автор идеи, автор поэтических текстов и соавтор сценария мюзикла Наталья Рослан.

Семейный шоу-мюзикл «Мечтатели» с уникальными декорациями-трансформерами, современными видеоинсталляциями и головокружительными трюками перенесёт зрителей в мир исполнения мечты. Герои шоу — дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребёнка-мечтателя, который живёт внутри каждого из нас.