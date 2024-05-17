Алексей Горшенев с программой «Кукрыниксы. Наследие» выступит в сопровождении симфонического оркестра «Таврический» в Санкт-Петербурге и Москве

18 мая в Санкт-Петербурге и 24 мая в Москве состоится презентация программы Алексея Горшенева «Кукрыниксы. Наследие» в сопровождении симфонического оркестра «Таврический».

© пресс-служба Алексея Горшенева

В 2023 году Алексей Горшенев и музыканты проекта «Горшенев» при участии Дмитрия Гусева (музыкант и композитор «Кукрыниксов») и Романа Невелева (бас-гитарист «ДДТ») впервые представили концерт с симфоническим оркестром, который был прекрасно встречен поклонниками группы «Кукрыниксы». В этом году зрителей ждет обновленная программа, в которой будут представлены песни в симфонической обработке с альбома «Кукрыниксы. Наследие», а также состоится презентация песни «Мгновение».

- Если люди прониклись этим творчеством, если нашли в этом что-то свое, аккуратно дышат на него, как на свечу, значит – это магия!» - говорит о наследии группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев. Вместе с Алексеем Горшеневым и музыкантами одноименного проекта на сцену выйдут Дмитрий Гусев, бас-гитарист Сергей Вырвич, пианист Марк Бомштейн и симфонический оркестр «Таврический» под управлением дирижёра Михаила Голикова. В Санкт-Петербурге концерт состоится в Ледовом Дворце, а в Москве мероприятие пройдет в концертном зале «Москва».

«Кукрыниксы» стали одной их самых знаковых групп на российской рок-сцене. За более чем 25-лютнюю историю на счету команды 9 студийных альбомов, более десятка видеоклипов, выступления на крупных фестивалях и большие и уникальные концертные программы. Несмотря на то, что в 2018 году «Кукрыниксы» распустили коллектив, их песни слушают, знают и любят сегодня тысячи поклонников по всему миру. Алексей Горшенев – музыкант, композитор, автор и вокалист, и одна из самых знаковых фигур в российской рок-музыке. Об этом свидетельствует успех коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20 лет, большой зрительский интерес к зонг-опере TODD и сериалу «Король и шут», музыка к которым написана Алексеем и, конечно, молниеносное развитие собственного проекта «Горшенев».

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