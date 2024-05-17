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Сергей Кравцов заявил о снижении стоимости учебников

Учебники, которые закупают школы, станут дешевле. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра просвещения Сергей Кравцов.

Школьные учебники станут дешевле
© Российская Газета
- Недавно в Госдуме я говорил, что мы будем работать над снижением цен на учебники. Новый механизм согласован с Федеральной антимонопольной службой, - заявил он. - Буквально вчера мы подвели итоги аукциона, что позволило нам определить цену - около 500 рублей. Мы видим, что это существенное снижение.

Сейчас цены на школьные учебники могут доходить до 1000 рублей за книгу.

- Контракт с исполнителем будет предусматривать фиксированную цену с учетом инфляции, - заверил Сергей Кравцов.

Напомним, недавно Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против издательства "Просвещение", так как выявила признаки установления высоких цен на учебники по некоторым предметам.

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