Антитеррористические учения пройдут 20 мая в школах и детских лагерях

В понедельник, 20 мая, во всех школах, колледжах и летних лагерях России пройдут антитеррористические учения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

© РИА Новости

Тренировочные мероприятия начнутся в 10:00 по местному времени. Министр объяснил, что учения нужны для закрепления умений и навыков выполнения алгоритмов действий при террористической угрозе. Кроме того, они призваны поддерживать психологическую готовность к подобным ситуациям.

Отдельно в ходе учений проверят работу систем оповещения об угрозе теракта. Также запланирована отработка информационного взаимодействия между оперативными службами.

Напомним, что впервые подобные учения во всех школах России прошли с 29 по 30 августа 2023 года. Они позволили проверить работоспособность систем оповещения и отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Ранее Кравцов заявлял, что в детских лагерях перед летними каникулами усилят меры безопасности. Все подобные учреждения должны пройти проверку до конца мая.