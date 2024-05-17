Правительство направит более 8 млрд рублей на выплаты классным руководителям

Более восьми миллиардов рублей будет выделено на увеличение ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

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«Размер таких ежемесячных выплат был увеличен с пяти до десяти тысяч рублей с 1 марта 2024 года. Решение принято по поручению президента», - отметили в пресс-службе, уточнив, что распоряжение о распределении этих средств между регионами уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

29 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого озвучил ряд мер, которые должны быть предприняты для развития страны в ближайшие годы. Особое внимание глава государства уделил сфере образования. Повышение выплат классным руководителям в школах и кураторам групп было среди поручений Путина, данные по итогам послания.

Также в ближайшие годы запланировано строительство в стране 150 новых школ. На эти цели будет выделено 210 млрд. рублей. А в уже имеющихся образовательных учреждениях обновят актовые и спортивные залы, кабинеты труда и библиотеки, а также создадут школьные творческие и волонтерские центры и художественные мастерские.