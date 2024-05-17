Жена Николая Дроздова рассказала о его состоянии

Телеведущего Николая Дроздова выписали из стационара после курса противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

Как рассказала супруга Дроздова Татьяна Петровна, ее муж старается проявлять больше физической активности и часто помогает ей по огороду — делает все по мере сил и на здоровье не жалуется. Супруги высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец. Вместе ухаживают за яблоней, сливой, вишней, а также друг за другом, а в свободное время гуляют. News.ru

По данным Telegram-канала, сейчас состояние телеведущего стабильно. Но из-за сопутствующих заболеваний сердца Дроздов себя плохо чувствует — большую часть времени ему необходимо соблюдать постельный режим. Passion.ru