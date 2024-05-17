Российский банк рассказал о новой уловке мошенников

Злоумышленники начали обзванивать граждан и убеждать в необходимости пролонгировать срок банковской карты, который якобы заканчивается. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Отмечается, что для реализации схемы потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО. Также подчеркивается, что звонок поступает пользователям мессенджеров с фейкового аккаунта крупного банка.

Жертве говорят, что срок договора банковской карты надо срочно продлить. После этого аферист просит назвать код, который поступит в смс. Затем у злоумышленника появляется доступ к личному кабинету в онлайн-банке. Так, он выводит деньги или оформляет кредитные продукты, указали в банке.

Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

Ранее заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал о новой схеме мошенничества, которая применяется по всей стране. Как сообщил телеканал RT, злоумышленники пытаются заполучить видеоизображение своей жертвы, с помощью которого после обманывают родных и близких потерпевшего.