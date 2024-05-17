Минздрав предложил запретить ароматизаторы жидкостей для вейпов

Минздрав РФ разработал проект распоряжения кабмина о запрете жидкостей для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ.

По данным газеты, разработанный документ, который имеется в распоряжении издания, запрещает выпуск в обращение веществ, "направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость".

Как отмечает "Коммерсантъ", к веществам, направленным на повышение привлекательности вейпов, по мнению авторов проекта, относятся пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также "вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции". К добавкам, усиливающим никотиновую зависимость, - производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрица, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин. Таким образом, по данным газеты, после утверждения документа в легальной продаже останутся лишь жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

Цель проекта

Цель введения такого запрета - "сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи", говорится в пояснительной записке к документу. Как отмечает издание, авторы документа ссылаются на международные исследования, которые показывают, что для подростков вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора электронных сигарет.

Кроме того, использование ароматизаторов и пищевых добавок создает иллюзию безопасности электронных средств доставки никотина, говорится в пояснительной записке. Однако их использование "связано с воздействием высоких уровней ультрадисперсных частиц и других токсинов", что существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Также авторы документа указывают, что использование ароматизаторов в электронных сигаретах (за исключением вкуса табака) запрещено в Венгрии, Китае, Литве, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и нескольких штатах США, а экономические преимущества от снижения потребления никотинсодержащей продукции "существенно превосходят" любые потенциальные налоговые или иные доходы государства от ее продажи, отмечает "Коммерсант".

О запрете вейпов в РФ

26 апреля глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал ТАСС, что межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов планируется к внесению в Госдуму во второй половине мая. В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Отмечается, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, "однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей".

Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.